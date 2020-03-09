Страны Организации экспортеров нефти (ОПЕК) потеряли 500 миллионов долларов за сутки из-за падения цен на нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По подсчетам агентства, при снижении цены на нефть более чем на 30%, учитывая средние показатели добычи стран ОПЕК за февраль, доход членов альянса снизился по меньшей мере на 500 миллионов долларов.

Отмечается, что фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 31% до 31,02 доллара в понедельник. Это самый низкий показатель с середины февраля 2016 года.

Напомним, что цена нефти марки Brent после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%.