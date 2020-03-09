|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:16
|Заход солнца:
|17:49
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|0 м/с
|Восход солнца:
|06:24
|Заход солнца:
|17:53
|Температура завтра:
|+10 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.8 грн
|25.78 грн
|EUR
|27.85 грн
|29.5 грн
Страны Организации экспортеров нефти (ОПЕК) потеряли 500 миллионов долларов за сутки из-за падения цен на нефть.
Об этом сообщает РБК-Украина.
По подсчетам агентства, при снижении цены на нефть более чем на 30%, учитывая средние показатели добычи стран ОПЕК за февраль, доход членов альянса снизился по меньшей мере на 500 миллионов долларов.
Отмечается, что фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 31% до 31,02 доллара в понедельник. Это самый низкий показатель с середины февраля 2016 года.
Напомним, что цена нефти марки Brent после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%.
|
Гроби на колесах, знову «Океан», марні скарги Стадніка та нерозумні укрАїнціСтанислав Мартиросов
|
Лише чверть новин у ЗМІ Миколаєва — про жінокКатерина Середа
Страны Организации экспортеров нефти (ОПЕК) потеряли 500 миллионов долларов за сутки из-за падения цен на нефть.
Об этом сообщает РБК-Украина.
По подсчетам агентства, при снижении цены на нефть более чем на 30%, учитывая средние показатели добычи стран ОПЕК за февраль, доход членов альянса снизился по меньшей мере на 500 миллионов долларов.
Отмечается, что фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 31% до 31,02 доллара в понедельник. Это самый низкий показатель с середины февраля 2016 года.
Напомним, что цена нефти марки Brent после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%.