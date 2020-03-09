В Соединенных Штатах Америки акции переживают наихудшее падение после 2011-го года.

Об этом сообщается в материале американского издания New York Times, передают Буквы.

— Продажи акций достигают крайностей, поскольку инвесторы сталкиваются с новым кризисом. Нефтяные рынки рухнули, и в понедельник акции резко упали, так как внезапное столкновение крупнейших мировых производителей нефти дало уже потрясенным инвесторам еще одну причину для беспокойства о мировой экономике, – говорится в статье.

Уточняется, что уже через пять минут после начала торгового дня падение индекса S&P в США достигло семи процентов, что автоматически остановило торговлю на 15 минут. После этого торг восстановился и упал еще на 6 процентов.

— Финансовые рынки колебались в течение нескольких недель, поскольку инвесторы изо всех сил пытались количественно оценить экономическое воздействие распространяющегося коронавируса: акции упали, цены на нефть упали, а доходность по государственным облигациям отразила у инвесторов ощущение, что ситуация еще хуже, – сказано в материале.

Отмечается, что хотя низкие цены на нефть могут быть выгодными, но они также могут и подорвать экономику, сильно зависящую от нефтяных долларов.

— Поскольку акции упали, инвесторы, ищущие безопасную гавань, подняли доходность государственных облигаций до исторического минимума. Доходность 10-летних казначейских облигаций США, которые находятся под пристальным наблюдением, которая падает по мере роста цены облигаций, упала ниже 0,5 процента, примерно на половину от уровня всего лишь неделю назад, – говорится в статье.

Напомним, что страны Организации экспортеров нефти (ОПЕК) потеряли 500 миллионов долларов за сутки из-за падения цен на нефть.