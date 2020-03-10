Стоимость барреля североморской Brent на торгах в Лондоне во вторник выросла на 6%, по данным Market Watch на 04:03 котировки достигли отметки 36,54 доллара что на 2,17 доллара больше, чем после возобновления торгов.

Об этом сообщает Европейская правда.

Растет и стоимость барреля техасской WTI. Майские фьючерсы выросли на 5,08%, до отметки 32,72 доллара

Как отмечает Bloomberg, рост котировок происходит после серьезного падения (более чем на 10 долларов) в понедельник, когда снижение цен за сутки стало рекордным с 1991 года.

Причиной послужила реакция трейдеров на отсутствие договоренности ОПЕК+ в связи с нежеланием России пойти на соглашение, предусматривающее значительное сокращение добычи.

Аналитик компании OANDA Джеффри Хейли объяснил рост котировок небольшой коррекцией после того, что случилось днем ранее.

— Ничего принципиально нового не произошло после неудачи сделки ОПЕК+, — заявил Джеффри Хейли.

При этом, как сообщает Bloomberg, крупные банки, такие как Citigroup Inc., Societe Generale SA и Goldman Sachs Group Inc., допустили дальнейшее снижение котировок.

Напомним, что Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривны на 18 копеек, установив его на 10 марта на уровне 24 гривны 92 копейки за доллар.