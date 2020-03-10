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Итальянский дизайнер Джорджио Армани пожертвовал 1,25 миллиона евро четырем больницам и Национальному агентству гражданской защиты, которые занимаются борьбой с коронавирусной инфекцией в стране.
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что всего за две недели число зарегистрированных случаев в Италии выросло до 7 375 с 366 смертельными случаями, что привело к большой нагрузке на систему здравоохранения.
Руководитель регионального отделения реагирования на кризис в Ломбардии Антонио Пезенти подчеркнул, что система здравоохранения региона была «в шаге от коллапса».
В связи с этим бренд Giorgio Armani передал 1,25 миллиона евро (1,43 миллиона долларов) трем миланским больницам и больнице Рима, а также Агентству гражданской защиты.
Напомним, что Всемирная организация здравоохранения нуждается в 675 миллионах долларов для осуществления мер против распространения нового коронавируса.
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Итальянский дизайнер Джорджио Армани пожертвовал 1,25 миллиона евро четырем больницам и Национальному агентству гражданской защиты, которые занимаются борьбой с коронавирусной инфекцией в стране.
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что всего за две недели число зарегистрированных случаев в Италии выросло до 7 375 с 366 смертельными случаями, что привело к большой нагрузке на систему здравоохранения.
Руководитель регионального отделения реагирования на кризис в Ломбардии Антонио Пезенти подчеркнул, что система здравоохранения региона была «в шаге от коллапса».
В связи с этим бренд Giorgio Armani передал 1,25 миллиона евро (1,43 миллиона долларов) трем миланским больницам и больнице Рима, а также Агентству гражданской защиты.
Напомним, что Всемирная организация здравоохранения нуждается в 675 миллионах долларов для осуществления мер против распространения нового коронавируса.