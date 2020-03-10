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Американская Tesla стала первым автопроизводителем, который преодолел отметку в миллион изготовленных электрокаров.
Об этом сообщил соучредитель компании Илон Маск в Twitter.
Миллионной машиной оказался компактный красный кроссовер Model Y, поставки которого должны начаться в США в этом месяце.
Ранее сообщалось, что глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск объявил о сокращении около 7% штата (более 3 тысяч сотрудников) компании.
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Американская Tesla стала первым автопроизводителем, который преодолел отметку в миллион изготовленных электрокаров.
Об этом сообщил соучредитель компании Илон Маск в Twitter.
Миллионной машиной оказался компактный красный кроссовер Model Y, поставки которого должны начаться в США в этом месяце.
Ранее сообщалось, что глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск объявил о сокращении около 7% штата (более 3 тысяч сотрудников) компании.