Об этом сообщает Громадське.

Рост стоимости золота связан с паникой, которую вызвал коронавирус на финансовом рынке: инвесторы массово выводят средства из акций и облигаций, поскольку риск вложения денег в эти активы значительно возрастает.

В то же время популярность приобретают «безопасные активы». К ним относятся облигации государственного займа США и Германии, которые считаются безрисковыми активам. Также к безрисковым активам относят драгоценные металлы, в частности золото.

Из-за роста спроса на золото его цена 10 марта подскочила до 1700 долларов. Также коронавирус вызвал рекордное падение доходности казначейских обязательств США.

Напомним, что Саудовская Аравия планирует значительно нарастить добычу нефти и предложит клиентам значительную скидку на «черное золото». Фактически Эр-Рияд хочет начать «ценовую войну» на нефтяном рынке.