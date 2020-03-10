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Мировые цены на золото выросли до 1700 долларов за унцию — самый высокий уровень с конца 2012 года. Так рынки реагируют на распространение коронавируса.
Об этом сообщает Громадське.
Рост стоимости золота связан с паникой, которую вызвал коронавирус на финансовом рынке: инвесторы массово выводят средства из акций и облигаций, поскольку риск вложения денег в эти активы значительно возрастает.
В то же время популярность приобретают «безопасные активы». К ним относятся облигации государственного займа США и Германии, которые считаются безрисковыми активам. Также к безрисковым активам относят драгоценные металлы, в частности золото.
Из-за роста спроса на золото его цена 10 марта подскочила до 1700 долларов. Также коронавирус вызвал рекордное падение доходности казначейских обязательств США.
Напомним, что Саудовская Аравия планирует значительно нарастить добычу нефти и предложит клиентам значительную скидку на «черное золото». Фактически Эр-Рияд хочет начать «ценовую войну» на нефтяном рынке.
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Мировые цены на золото выросли до 1700 долларов за унцию — самый высокий уровень с конца 2012 года. Так рынки реагируют на распространение коронавируса.
Об этом сообщает Громадське.
Рост стоимости золота связан с паникой, которую вызвал коронавирус на финансовом рынке: инвесторы массово выводят средства из акций и облигаций, поскольку риск вложения денег в эти активы значительно возрастает.
В то же время популярность приобретают «безопасные активы». К ним относятся облигации государственного займа США и Германии, которые считаются безрисковыми активам. Также к безрисковым активам относят драгоценные металлы, в частности золото.
Из-за роста спроса на золото его цена 10 марта подскочила до 1700 долларов. Также коронавирус вызвал рекордное падение доходности казначейских обязательств США.
Напомним, что Саудовская Аравия планирует значительно нарастить добычу нефти и предложит клиентам значительную скидку на «черное золото». Фактически Эр-Рияд хочет начать «ценовую войну» на нефтяном рынке.