Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что к концу 2020 года должна быть разработана проектная документация на строительство так называемого «японского» моста через Южный Буг.

Об этом шла речь во время встречи с министром инфраструктуры Владиславом Криклием, написал Александр Сенкевич в Facebook.

Он отметил, что в совещании приняли участие глава облгосадминистрации Александр Стадник, народный депутат Александр Гайду, руководитель Службы автомобильных дорог области Владислав Невеселый, вице-мэр Юрий Степанец и депутат горсовета Наталья Горбенко. Также присутствовали представители организации, которая в 2012 году разрабатывала проект строительства объездного («японского») моста.

Городской голова уточнил, что после разработки нового проекта, которая должна завершиться в этом году, планируется заключение кредитного соглашения.

«В течение недели «Укравтодор» объявит тендер на уточнение технико-экономического обоснования. К концу года проектная документация должна быть разработана, а уже в январе 2021 запланировано заключения кредитного соглашения», — написал Александр Сенкевич.

Напомним, ранее глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что договорился с министром инфраструктуры Владиславом Криклием о строительстве нового моста через реку Южный Буг.

Как известно, во время визита в Японию в октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Синичи Китаока перспективы строительства в Николаеве так называемого «японского моста» через реку Южный Буг.

Отметим, что планы построить в Николаеве новый мост озвучиваются уже на протяжении многих лет. В 2013 году в Николаеве презентовали проект строительства мостового перехода через Южный Буг, который планировалось построить за пять лет. Общая стоимость строительства оценивалась в 3,5 миллиарда гривен. Проект предусматривал строительство участка дороги по обеспечению соединения «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» с участком дороги в районе села Половинки Николаевского района. В сентябре 2013 года в Николаев приезжал посол Японии, который подтвердил важность строительства мостового перехода через Южный Буг.

Однако в итоге японские инвесторы приняли решение профинансировать реконструкцию канализационных сетей в поселке Бортничи под Киевом вместо строительства моста в Николаеве.

В 2018 году переговоры о строительстве моста были возобновлены. По мнению мэра Николаева Александра Сенкевича, которое он озвучил в прошлом году, строительство так называемого «японского моста» в Николаеве может начаться в 2022 году и закончиться через 4 года.

В июне этого года стало известно, что инвестпроект реконструкции международной автомобильной дороги М14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск на участке Одесса — Николаев — Херсон предусматривает строительство нового моста в Николаеве.

Также в прошлом году представители японской компании JICA представили в Николаеве результаты исследования в рамках подготовки проекта строительства моста через Южный Буг в Николаеве.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к министру инфраструктуры Украины Владиславу Криклию и в «Укравтодор» с просьбой ускорить процесс по получению кредита на строительство так называемого «японского» моста в Николаеве.