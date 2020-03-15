Цены на потребительском рынке Николаевской области в феврале 2020 года снизились на 0,6%.

Об этом свидетельствуют данные регионального управления статистики.

Продукты питания и безалкогольные напитки в феврале стали стоить на 0,7% меньше. Больше всего (на 21,6%) подешевели яйца. На 2,7-0,6% снизились цены на молоко, свинину, безалкогольные напитки, макаронные изделия, крупы гречневые, масло подсолнечное, сало.

Вместе с тем на 2,5-0,2% подорожали говядина, мука пшеничная, кисломолочная продукция, сметана, фрукты, рыба и продукты из нее, мясо птицы, сахар, масло, овощи.

Прирост цен на алкогольные напитки, табачные изделия составил 0,3% вследствие роста в цене табачных изделий на 1,0%.

Оплата за жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива уменьшилась на 1,1% под влиянием удешевления природного газа на 12,0%.

В то же время произошло повышение тарифов на водоотведение на 23,6% и водоснабжение — на 16,0%.

Снижение цен на транспорт на 0,3% вызвано удешевлением газа сжиженного для автомобилей на 8,0%, дизельного топлива, бензина марок А-95 и А-92 — на 1,4-1,1%. При этом проезд в междугородном поезде подорожал на 3,2%.

Одежда и обувь стали дешевле на 5,9% (обувь — на 9,5%, одежда — на 3,0%) за счет акционных скидок на товары зимнего ассортимента.

Ранее сообщалось, что в январе 2020 года цена на природный газ для населения Николаевщины выросла на 13,5% в сравнении с декабрем 2019 года.