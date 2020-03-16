Коронавирус приведет к банкротству большинство авиакомпаний во всем мире до конца мая, если власти и руководство отрасли не предпримут согласованные шаги для избежания такой ситуации.

Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, авиакомпании уже столкнулись с техническим банкротством. Их денежные резервы быстро истощаются из-за отмены рейсов и резкого падения спроса на авиаперелеты.

— Чтобы избежать катастрофы, необходимы скоординированные действия властей и отрасли. В противном случае выход из кризиса будет похож на жестокое поле битвы, усеянное жертвами, - отметили аналитики CAPA.

Напомним, что фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник в ходе торгов упали в цене ниже 30 долларов за баррель, впервые с начала 2016 года.