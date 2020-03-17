Правительство Франции выделит 45 миллиардов евро ($50 миллиардов) на поддержку предприятий и работников в условиях эпидемии, вызванной коронавирусом COVID-19.

Об этом заявил в эфире радио RTL министр экономики и финансов страны Брюно ле Мэр, передаёт Интерфакс-Украина.

— Мы в срочном порядке предоставим экономическую помощь предприятиям и наемным работникам в размере 45 миллиардов евро, - рассказал Брюно ле Мэр.

Меры французского правительства включают отсрочку всех налоговых и социальных платежей в марте. Министр также отметил, что в перспективе эти платежи могут быть отменены для «тех, кому будет угрожать банкротство».

Помимо этого, власти страны намерены предоставить государственные гарантии по кредитам малым и средним предприятиям в размере 300 миллиардов евро.

Брюно ле Мэр отметил, что по предварительной оценке, ВВП страны в 2020 году снизится на 1%. По его словам, правительство планирует представить во вторник обновленный бюджет.

Напомним, что Верховная Рада приняла законопроект №3219 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)».