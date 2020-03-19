Цены на нефть эталонных марок растут на торгах в четверг после обвала накануне.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:15 составляет $26,06 за баррель, что на $1,18 (4,74%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду фьючерсы упали в цене до $24,88 за баррель. При этом в ходе сессии цена фьючерсов падала на 14,7% - до $24,52 за баррель, самой низкой отметки с 2003 года.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $2,30 (11,29%) - до $22,67 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $20,37 баррель, упав до минимума с февраля 2002 года.

В среду Минэнерго Саудовской Аравии предписало госкомпании Saudi Aramco держать поставки нефти на уровне 12,3 миллионов баррелей в сутки, который должен быть достигнут в апреле после развала сделки ОПЕК+, в течение нескольких месяцев. При этом Эр-Рияд не только «открыл кран», резко увеличив предложение на рынке, страдающем от низкого спроса из-за коронавируса, но и предложил существенные скидки к цене своей нефти для покупателей из Европы, Азии и США.

— На рынке наблюдается экстремальная волатильность, поскольку участники рынка пытаются оценить экономические последствия коронавируса и то, как они скажутся на спросе на нефть, - говорит аналитик Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Дэниэл Хайнз, которого цитирует агентство Bloomberg

Министерство энергетики США сообщило накануне, что запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 1,954 млн баррелей, увеличившись восьмую неделю подряд. Между тем, по данным Минэнерго, запасы бензина на прошлой неделе сократились на 6,18 миллионов баррелей, дистиллятов - на 2,94 млн баррелей.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе увеличились на 563 тысяч баррелей.

Напомним, что цены на нефть снижаются третью сессию подряд, потеряв около 17% на этой неделе на фоне опасений о перспективах спроса из-за эпидемии коронавируса.