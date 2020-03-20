Правительство Канады выделит 82 миллиарда канадских долларов (около $63 миллиарда) для поддержки граждан во время вызванной эпидемией Covid-19 экономического кризиса.

Об этом на пресс-конференции в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Укринформ.

— В это чрезвычайное время наше правительство принимает чрезвычайные меры. Мы предоставим 27 миллиардов долларов прямой помощи канадским работникам и предпринимателями, а также 55 55 миллиардов для поддержания потребностей ликвидности бизнесов и домохозяйств, путем отсрочки налоговых платежей для стабилизации экономики, — сказал Джастин Трюдо.

Он отметил, что общая сумма оказанной помощи достигнет 82 миллиардов канадских долларов, что составляет около 3% от ВВП.

— Экономические меры позволят удостовериться, что наша экономика восстановится после этого, — отметил премьер-министр.

Джастин Трюдо объяснил, что правительство в ближайшие дни создаст новые и расширит старые программы экономической поддержки, которые будут касаться широких слоев населения.

— Независимо от того, кем вы являетесь и чем занимаетесь, пришло время сосредоточиться на собственном здоровье и самочувствии соседей. Не на том, потеряете ли вы работу. Не на том, хватит ли денег на лекарства и продукты питания, — отметил Джастин Трюдо.

По словам премьер-министра, чтобы принять необходимые законодательные изменения, парламент может собраться на экстренное заседание в ближайшие дни.

По состоянию на вечер среды, 18 марта, в Канаде зарегистрирован 621 случай заражения COVID-19. Болезнь унесла жизни 9 человек.

По данным украинского Минздрава, в мире зарегистрировано 218 815 случаев заражения Covid-19, из них 84 114 человек выздоровели.

Напомним, владелец футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов заявил о том, что направляет 300 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом.