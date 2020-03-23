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В Министерстве развития общин и развития территорий рассказали, какие льготы предоставляются украинцам при оплате жилищно-коммунальных услуг во время действия карантина в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, согласно закону«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)», на период действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается:
Напомним, что пандемия коронавируса вызвала больший экономический шок, чем глобальный кризис 2008 года.
|
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Борьба за живучестьСергей Исаков
В Министерстве развития общин и развития территорий рассказали, какие льготы предоставляются украинцам при оплате жилищно-коммунальных услуг во время действия карантина в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, согласно закону«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)», на период действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается:
Напомним, что пандемия коронавируса вызвала больший экономический шок, чем глобальный кризис 2008 года.