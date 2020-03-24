Управление экологии и природных ресурсов Николаевской облгосадминистрации собирается потратить почти 1,2 миллиона гривен на покупку двух пикапов для региональных парков.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Управление 18 марта объявило торги на покупку двух пикапов для для региональных ландшафтных парков с ожидаемой стоимостью 1 миллион 176 тысяч 744 гривны. Срок поставки авто до 20 мая 2020 года.

Отмечается, что авто должны быть года выпуска не раньше 2019, с типом кузова - пикап, с 5 посадочными местами, с дизельным двигателем, приводом 4х4 и иметь гарантийный срок 3 года. В тендерной документации производитель авто и его марка не указывается.

Ранее сообщалось, что Николаевский областной совет собирается потратить 560 тысяч гривен на покупку нового легкового авто. Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко рассказала, что покупает авто, чтобы дать его в пользование медикам.