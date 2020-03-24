Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Соединенные Штаты возобновят экономическую деятельность после карантина до Пасхи, которая будет отмечаться в США 12 апреля.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News 24 марта.

— Мне бы хотелось, чтобы страна включилась и была бы готова взяться за дела до Пасхи, — заявил Дональд Трамп.

В то же время он подчеркнул, что в противном случае экономика Соединенных Штатов утратит свою мощь и перестанет быть процветающей.

В этой связи он апеллировал к потерям от гриппа и автокатастроф в стране, несмотря на советы его помощников, а также экспертов не прибегать к таким сравнениям.

— Мы теряем тысячи и тысячи людей из-за гриппа. Но мы не отключаем экономику. Мы также теряем гораздо больше в автомобильных инцидентах, — сказал Дональд Трамп.

Напомним, американский президент Дональд Трамп вместе с главой Минфина США Стивеном Мнучиным предложили разослать взрослым гражданам страны чеки до $1000, чтобы по-быстрому влить сотни миллиардов долларов в экономику страны в условиях кризиса из-за пандемии COVID-19.