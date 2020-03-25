|Скорость ветра:
|9 м/с
|Восход солнца:
|05:44
|Заход солнца:
|18:11
|Температура завтра:
|+14 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:49
|Заход солнца:
|18:19
|Температура завтра:
|+12 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.5 грн
|28.25 грн
|EUR
|29.5 грн
|30.5 грн
Конгресс США и представители администрации американского президента Дональда Трампа достигли соглашения о выделении 2 триллиона долларов для стимулирования экономики и борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Предположительно, Сенат проголосует за указанный пакет помощи в среду 25 марта, после чего его примеру последует Палата представителей.
Лидер Демократической партии Сената Чак Шумер назвал эту сумму«крупнейшим спасательным пакетом в американской истории».
В свою очередь, лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл рассказал, что финансовый пакет рассчитан помочь американцам во время массовых увольнений, увеличить страхование по безработице и предоставить большие кредиты малым предприятиям.
Текст законодательного акта должен был быть доступен не позднее среды, 25 марта.
Напомним, что по состоянию на утро среды, 25 марта, в мире зарегистрировано 422 959 случаев заражения коронавирусом, в частности 18 907 летальных исходов и 109 144 выздоровевших.
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль
|
«Справедливість», яка нікого не врятує…Станислав Мартиросов
|
Борьба за живучестьСергей Исаков
Конгресс США и представители администрации американского президента Дональда Трампа достигли соглашения о выделении 2 триллиона долларов для стимулирования экономики и борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Предположительно, Сенат проголосует за указанный пакет помощи в среду 25 марта, после чего его примеру последует Палата представителей.
Лидер Демократической партии Сената Чак Шумер назвал эту сумму«крупнейшим спасательным пакетом в американской истории».
В свою очередь, лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл рассказал, что финансовый пакет рассчитан помочь американцам во время массовых увольнений, увеличить страхование по безработице и предоставить большие кредиты малым предприятиям.
Текст законодательного акта должен был быть доступен не позднее среды, 25 марта.
Напомним, что по состоянию на утро среды, 25 марта, в мире зарегистрировано 422 959 случаев заражения коронавирусом, в частности 18 907 летальных исходов и 109 144 выздоровевших.