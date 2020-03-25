Конгресс США и представители администрации американского президента Дональда Трампа достигли соглашения о выделении 2 триллиона долларов для стимулирования экономики и борьбы с последствиями пандемии коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Предположительно, Сенат проголосует за указанный пакет помощи в среду 25 марта, после чего его примеру последует Палата представителей.

Лидер Демократической партии Сената Чак Шумер назвал эту сумму«крупнейшим спасательным пакетом в американской истории».

В свою очередь, лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл рассказал, что финансовый пакет рассчитан помочь американцам во время массовых увольнений, увеличить страхование по безработице и предоставить большие кредиты малым предприятиям.

Текст законодательного акта должен был быть доступен не позднее среды, 25 марта.

Напомним, что по состоянию на утро среды, 25 марта, в мире зарегистрировано 422 959 случаев заражения коронавирусом, в частности 18 907 летальных исходов и 109 144 выздоровевших.