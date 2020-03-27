Прибыль ведущих промышленных предприятий Китая в первые два месяца текущего года составила 410,7 миллиардов юаней ($58,7 миллиардов), снизившись на 38,3% в годовом выражении из-за эпидемии COVID-19.

Об этом сообщает Лига со ссылкой на данные Государственного статистического управления КНР.

В ведомстве отмечают, что многие промышленные предприятия приостановили производство в феврале в целях сдерживания распространения коронавируса, что привело к очевидному снижению производства и продаж.

Также способствовали снижению промышленной прибыли рост издержек, падение цен на продукцию и сокращение прибыли в большинстве отраслей.

В январе-феврале текущего года прибыль в 37 из 41 промышленных отраслей снизилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Совокупная прибыль в обрабатывающей промышленности снизилась на 42,7% в годовом выражении, при этом прибыль в добывающей промышленности снизилась на 21,1%.

Прибыль государственных промышленных предприятий сократилась на 32,9% в годовом исчислении, в то же время прибыль частных компаний снизилась на 36,6%.

Напомним, что в Национальном банке сообщили, что сейчас Украина имеет гораздо больший запас прочности, чем во время предыдущих экономических кризисов, поэтому причин для разговоров о возможном объявления дефолта нет.