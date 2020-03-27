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Прибыль ведущих промышленных предприятий Китая в первые два месяца текущего года составила 410,7 миллиардов юаней ($58,7 миллиардов), снизившись на 38,3% в годовом выражении из-за эпидемии COVID-19.
Об этом сообщает Лига со ссылкой на данные Государственного статистического управления КНР.
В ведомстве отмечают, что многие промышленные предприятия приостановили производство в феврале в целях сдерживания распространения коронавируса, что привело к очевидному снижению производства и продаж.
Также способствовали снижению промышленной прибыли рост издержек, падение цен на продукцию и сокращение прибыли в большинстве отраслей.
В январе-феврале текущего года прибыль в 37 из 41 промышленных отраслей снизилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Совокупная прибыль в обрабатывающей промышленности снизилась на 42,7% в годовом выражении, при этом прибыль в добывающей промышленности снизилась на 21,1%.
Прибыль государственных промышленных предприятий сократилась на 32,9% в годовом исчислении, в то же время прибыль частных компаний снизилась на 36,6%.
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Прибыль ведущих промышленных предприятий Китая в первые два месяца текущего года составила 410,7 миллиардов юаней ($58,7 миллиардов), снизившись на 38,3% в годовом выражении из-за эпидемии COVID-19.
Об этом сообщает Лига со ссылкой на данные Государственного статистического управления КНР.
В ведомстве отмечают, что многие промышленные предприятия приостановили производство в феврале в целях сдерживания распространения коронавируса, что привело к очевидному снижению производства и продаж.
Также способствовали снижению промышленной прибыли рост издержек, падение цен на продукцию и сокращение прибыли в большинстве отраслей.
В январе-феврале текущего года прибыль в 37 из 41 промышленных отраслей снизилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Совокупная прибыль в обрабатывающей промышленности снизилась на 42,7% в годовом выражении, при этом прибыль в добывающей промышленности снизилась на 21,1%.
Прибыль государственных промышленных предприятий сократилась на 32,9% в годовом исчислении, в то же время прибыль частных компаний снизилась на 36,6%.
Напомним, что в Национальном банке сообщили, что сейчас Украина имеет гораздо больший запас прочности, чем во время предыдущих экономических кризисов, поэтому причин для разговоров о возможном объявления дефолта нет.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль