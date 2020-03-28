В пятницу, 27 марта, президент США Дональд Трамп подписал закон о финансовой поддержке американской экономики в размере $2 триллиона, необходимой из-за коронавируса.

Об этом Дональд Трамп сообщил в своей Twitter.

— Я только что подписал CARES Act, крупнейший пакет экономической помощи в американской истории — вдвое больший, чем крупнейший ранее принятый пакет. Закон на 2,2 трлн долларов предоставит срочную помощь семьям, рабочим и бизнесам нашей страны, — написал Дональд Трамп.

Законопроект предусматривает, в частности, денежные выплаты в размере $1200 американцам с доходом до $75 тысяч в год, создание программы поддержки малого бизнеса объемом $367 млрд, а также выделение $500 миллиардов для финансирования различных отраслей экономики, поддержки городов и штатов.

Согласно последним данным, число подтвержденных случаев коронавируса в США превышает 101 тысячу, умерли более 1500 человек.

США занимают первое место в мире по числу инфицированных коронавирусом.

Во всем мире зарегистрировано свыше 590 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, из которых более 132 тысячи вылечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 25 тысяч пациентов.

Напомним, США выделят Украине 1,2 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом.