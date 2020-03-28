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В пятницу, 27 марта, президент США Дональд Трамп подписал закон о финансовой поддержке американской экономики в размере $2 триллиона, необходимой из-за коронавируса.
Об этом Дональд Трамп сообщил в своей Twitter.
— Я только что подписал CARES Act, крупнейший пакет экономической помощи в американской истории — вдвое больший, чем крупнейший ранее принятый пакет. Закон на 2,2 трлн долларов предоставит срочную помощь семьям, рабочим и бизнесам нашей страны, — написал Дональд Трамп.
Законопроект предусматривает, в частности, денежные выплаты в размере $1200 американцам с доходом до $75 тысяч в год, создание программы поддержки малого бизнеса объемом $367 млрд, а также выделение $500 миллиардов для финансирования различных отраслей экономики, поддержки городов и штатов.
Согласно последним данным, число подтвержденных случаев коронавируса в США превышает 101 тысячу, умерли более 1500 человек.
США занимают первое место в мире по числу инфицированных коронавирусом.
Во всем мире зарегистрировано свыше 590 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, из которых более 132 тысячи вылечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 25 тысяч пациентов.
Напомним, США выделят Украине 1,2 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом.
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В пятницу, 27 марта, президент США Дональд Трамп подписал закон о финансовой поддержке американской экономики в размере $2 триллиона, необходимой из-за коронавируса.
Об этом Дональд Трамп сообщил в своей Twitter.
— Я только что подписал CARES Act, крупнейший пакет экономической помощи в американской истории — вдвое больший, чем крупнейший ранее принятый пакет. Закон на 2,2 трлн долларов предоставит срочную помощь семьям, рабочим и бизнесам нашей страны, — написал Дональд Трамп.
Законопроект предусматривает, в частности, денежные выплаты в размере $1200 американцам с доходом до $75 тысяч в год, создание программы поддержки малого бизнеса объемом $367 млрд, а также выделение $500 миллиардов для финансирования различных отраслей экономики, поддержки городов и штатов.
Согласно последним данным, число подтвержденных случаев коронавируса в США превышает 101 тысячу, умерли более 1500 человек.
США занимают первое место в мире по числу инфицированных коронавирусом.
Во всем мире зарегистрировано свыше 590 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, из которых более 132 тысячи вылечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 25 тысяч пациентов.
Напомним, США выделят Украине 1,2 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль