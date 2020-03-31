Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу Польши в пятилетнем споре с «Газпромом» о цене на газ.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В сообщении компании говорится, что Арбитражный суд рассмотрел доводы PGNiG и подтвердил, что цена на газ по Ямальскому контракту была нерыночной и завышенной.

Согласно решению, польская компания будет платить «Газпрому» за топливо по новой формуле расчета цены, которая напрямую связана с ценами на газ на западноевропейском рынке.

Решение суда коснется поставок с 1 ноября 2014 года, то есть с того дня, когда PGNiG подала заявку на пересмотр контрактной цены.

Также в заявлении польской компании говорится, что «Газпром» будет обязан вернуть ей около 1,5 миллиарда долларов, то есть разницу между ценой, рассчитанной по новой формуле, и суммой, фактически уплаченной PGNiG с 1 ноября 2014 года по 29 февраля 2020 года.

Напомним, «Газпром» выплатил Украине $2,9 миллиарда по решению Стокгольмского суда. Киев и Москва 20 декабря подписали протокол, предусматривающий продолжение транзита газа через Украину с 2020 года. Как договорились стороны, «Газпром» по решению Стокгольмского арбитража выплатит «Нафтогазу» $2,9 миллиарда, а «Нафтогаз» отзовет остальные иски к российской компании на сумму более $12 миллиардов.