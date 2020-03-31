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Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета собирается потратить на содержание 5 мостов в городе до конца июня 2020 года 4 миллиона гривен.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Согласно данным ресурса, департамент объявил торги по содержанию Варваровского и Ингульского мостов, Аляудской переправы, причала на Каботажном моле и пешеходного моста через реку Ингул с ожидаемой стоимостью работ в 4 миллиона гривен.
Работы должны проводится до 30 июня 2020 года. Аукцион в этих торгах запланирован на 15 апреля.
Согласно тендерной документации, при обслуживании Варваровского моста будет проверяться его рабочее состояние для разведения и сведения, будет проводиться ежедневное техническое обслуживание рабочих поверхностей струек и ведущих шестерен, механизмов крепления, электрических кабельных трасс, масел, осмотр шлагбаумов и прочее.
При содержании Ингульского моста будет проверяться его рабочее состояние для разведения и сведения, положение вентилей на маслопроводе, работа предохранительных клапанов, исправность аппаратов управления и сигнализации на пульте управления. Заказана ежедневная проверка воздуха в гидросистеме насосов, обслуживание электрооборудования, механизмов и другое. Также запланированы различные еженедельные и ежеквартальные проверки состояния прочих конструкций переправы, а также осуществлять её охрану.
На Аляудской переправе подрядчик должен будет проводить проверку конструкций ежедневно, ремонтировать элементы моста,а именно колесоотбойников, ограждения и так далее, а также поставлять электроэнергию и обеспечивать охрану.
На Ингульском пешеходном мосту должна быть проведена проверка состояния конструкций и креплений с береговой частью, проведён ремонт элементов моста: ограждения, перил, а также произведена откачка воды из понтонов.
В тоже время подрядчик должен будет проводить ремонт причала на Каботажном моле, проверять состояние конструкций причала, поставлять электроэнергию и обеспечивать его охрану.
Стоит отметить, что департамент ЖКХ уже объявлял тендер на содержание этих мостов, но на период всего 2020 года и с ожидаемой стоимостью больше 8 миллионов. Торги так и не состоялись, так как для участия в них было предоставлено менее двух необходимых тендерных предложений.
Напомним, что 24 февраля в Николаеве из-за сильного порыва ветра оторвало часть пешеходного моста через реку Ингул со стороны Набережной.
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Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета собирается потратить на содержание 5 мостов в городе до конца июня 2020 года 4 миллиона гривен.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Согласно данным ресурса, департамент объявил торги по содержанию Варваровского и Ингульского мостов, Аляудской переправы, причала на Каботажном моле и пешеходного моста через реку Ингул с ожидаемой стоимостью работ в 4 миллиона гривен.
Работы должны проводится до 30 июня 2020 года. Аукцион в этих торгах запланирован на 15 апреля.
Согласно тендерной документации, при обслуживании Варваровского моста будет проверяться его рабочее состояние для разведения и сведения, будет проводиться ежедневное техническое обслуживание рабочих поверхностей струек и ведущих шестерен, механизмов крепления, электрических кабельных трасс, масел, осмотр шлагбаумов и прочее.
При содержании Ингульского моста будет проверяться его рабочее состояние для разведения и сведения, положение вентилей на маслопроводе, работа предохранительных клапанов, исправность аппаратов управления и сигнализации на пульте управления. Заказана ежедневная проверка воздуха в гидросистеме насосов, обслуживание электрооборудования, механизмов и другое. Также запланированы различные еженедельные и ежеквартальные проверки состояния прочих конструкций переправы, а также осуществлять её охрану.
На Аляудской переправе подрядчик должен будет проводить проверку конструкций ежедневно, ремонтировать элементы моста,а именно колесоотбойников, ограждения и так далее, а также поставлять электроэнергию и обеспечивать охрану.
На Ингульском пешеходном мосту должна быть проведена проверка состояния конструкций и креплений с береговой частью, проведён ремонт элементов моста: ограждения, перил, а также произведена откачка воды из понтонов.
В тоже время подрядчик должен будет проводить ремонт причала на Каботажном моле, проверять состояние конструкций причала, поставлять электроэнергию и обеспечивать его охрану.
Стоит отметить, что департамент ЖКХ уже объявлял тендер на содержание этих мостов, но на период всего 2020 года и с ожидаемой стоимостью больше 8 миллионов. Торги так и не состоялись, так как для участия в них было предоставлено менее двух необходимых тендерных предложений.
Напомним, что 24 февраля в Николаеве из-за сильного порыва ветра оторвало часть пешеходного моста через реку Ингул со стороны Набережной.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа