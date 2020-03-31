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Медицинские работники, которые работают и будут работать с теми людьми, которые подозревают в коронавирус, получать ежемесячно доплату по 10 тысяч гривен.
Об этом мэр Львова Андрей Садовый заявил в своём Facebook.
— Медсестры, санитарки, все те, кто работают с людьми, которые инфицированы коронавирусом или имеют подозрение, будут иметь месячную доплату в 10 тысяч гривен, - заявил Андрей Садовый.
Напомним, что на сегодняшний день в инфекционных стационарах Николаевской области на лечении находится 6 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19.
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Медицинские работники, которые работают и будут работать с теми людьми, которые подозревают в коронавирус, получать ежемесячно доплату по 10 тысяч гривен.
Об этом мэр Львова Андрей Садовый заявил в своём Facebook.
— Медсестры, санитарки, все те, кто работают с людьми, которые инфицированы коронавирусом или имеют подозрение, будут иметь месячную доплату в 10 тысяч гривен, - заявил Андрей Садовый.
Напомним, что на сегодняшний день в инфекционных стационарах Николаевской области на лечении находится 6 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа