Медицинские работники, которые работают и будут работать с теми людьми, которые подозревают в коронавирус, получать ежемесячно доплату по 10 тысяч гривен.

Об этом мэр Львова Андрей Садовый заявил в своём Facebook.

— Медсестры, санитарки, все те, кто работают с людьми, которые инфицированы коронавирусом или имеют подозрение, будут иметь месячную доплату в 10 тысяч гривен, - заявил Андрей Садовый.

Напомним, что на сегодняшний день в инфекционных стационарах Николаевской области на лечении находится 6 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19.