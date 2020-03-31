|Скорость ветра:
|3.6 м/с
|Восход солнца:
|06:32
|Заход солнца:
|19:20
|Температура завтра:
|+9 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:35
|Заход солнца:
|19:29
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.35 грн
|28.05 грн
|EUR
|30 грн
|30.9 грн
Больше всего средств на борьбу с коронавирусом аккумулировали Днепропетровская, Донецкая, Львовская области и город Киев.
Об этом шла речь 31 марта во время селекторного совещания в Офисе Президента.
«Мы собрали статистику по финансам в регионах. Вижу, что больше всего аккумулировали Днепропетровская, Донецкая, Львовская области и город Киев. В то же время надо работать над эффективным распределением этих средств. В чем нужно — мы вам поможем», — отметил Президент Украины Владимир Зеленский.
Отмечается, что кроме областных, районных и городских бюджетов, по поручению президента к закупке необходимых средств привлекли бизнесменов.
Сейчас руководители областных государственных администраций и мэры жалуются, что есть проблемы с поиском спецсредств и оборудования для борьбы с коронавирусом, их закупкой и доставкой.
На селекторном совещании также затронули вопрос финансирования больниц и медиков, особенно тех, кто привлечен к уходу за больными COVID-19.
По словам президента, поскольку большинство украинских больниц заключили договора с Национальной службой здоровья, то они получат оттуда полное финансирование.
Владимир Зеленский добавил, что также разработали механизмы дополнительного финансирования врачей — до 300% тем, кто задействован в лечении коронавируса, и до 200% — другим.
В Кабмине отметили, что уже разработали протоколы лечения больных коронавирусом и захоронения умерших от этой болезни. Их вскоре передадут в регионы.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что больницы города нуждаются в 200 многофункциональных кроватях. Они необходимы для оборудования дополнительных койко-мест на случая вспышки коронавирусного заболевания COVID-19 в городе.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
Больше всего средств на борьбу с коронавирусом аккумулировали Днепропетровская, Донецкая, Львовская области и город Киев.
Об этом шла речь 31 марта во время селекторного совещания в Офисе Президента.
«Мы собрали статистику по финансам в регионах. Вижу, что больше всего аккумулировали Днепропетровская, Донецкая, Львовская области и город Киев. В то же время надо работать над эффективным распределением этих средств. В чем нужно — мы вам поможем», — отметил Президент Украины Владимир Зеленский.
Отмечается, что кроме областных, районных и городских бюджетов, по поручению президента к закупке необходимых средств привлекли бизнесменов.
Сейчас руководители областных государственных администраций и мэры жалуются, что есть проблемы с поиском спецсредств и оборудования для борьбы с коронавирусом, их закупкой и доставкой.
На селекторном совещании также затронули вопрос финансирования больниц и медиков, особенно тех, кто привлечен к уходу за больными COVID-19.
По словам президента, поскольку большинство украинских больниц заключили договора с Национальной службой здоровья, то они получат оттуда полное финансирование.
Владимир Зеленский добавил, что также разработали механизмы дополнительного финансирования врачей — до 300% тем, кто задействован в лечении коронавируса, и до 200% — другим.
В Кабмине отметили, что уже разработали протоколы лечения больных коронавирусом и захоронения умерших от этой болезни. Их вскоре передадут в регионы.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что больницы города нуждаются в 200 многофункциональных кроватях. Они необходимы для оборудования дополнительных койко-мест на случая вспышки коронавирусного заболевания COVID-19 в городе.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа