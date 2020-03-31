Больше всего средств на борьбу с коронавирусом аккумулировали Днепропетровская, Донецкая, Львовская области и город Киев.

Об этом шла речь 31 марта во время селекторного совещания в Офисе Президента.

«Мы собрали статистику по финансам в регионах. Вижу, что больше всего аккумулировали Днепропетровская, Донецкая, Львовская области и город Киев. В то же время надо работать над эффективным распределением этих средств. В чем нужно — мы вам поможем», — отметил Президент Украины Владимир Зеленский.

Отмечается, что кроме областных, районных и городских бюджетов, по поручению президента к закупке необходимых средств привлекли бизнесменов.

Сейчас руководители областных государственных администраций и мэры жалуются, что есть проблемы с поиском спецсредств и оборудования для борьбы с коронавирусом, их закупкой и доставкой.

На селекторном совещании также затронули вопрос финансирования больниц и медиков, особенно тех, кто привлечен к уходу за больными COVID-19.

По словам президента, поскольку большинство украинских больниц заключили договора с Национальной службой здоровья, то они получат оттуда полное финансирование.

Владимир Зеленский добавил, что также разработали механизмы дополнительного финансирования врачей — до 300% тем, кто задействован в лечении коронавируса, и до 200% — другим.

В Кабмине отметили, что уже разработали протоколы лечения больных коронавирусом и захоронения умерших от этой болезни. Их вскоре передадут в регионы.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что больницы города нуждаются в 200 многофункциональных кроватях. Они необходимы для оборудования дополнительных койко-мест на случая вспышки коронавирусного заболевания COVID-19 в городе.