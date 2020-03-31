Министерство здравоохранения Украины разрешило функционирование зарегистрированных продовольственных рынков.

Это закреплено соответствующим постановлением главного государственного санитарного врача, подписанного 30 марта, передает «Интерфакс-Украина».

Согласно постановлению, местные власти должны будут обеспечить выполнение ряда условий, среди которых, в частности, нахождение на рынке не более одного посетителя на 20 квадраных метров площади, возможность обеспечения расстояния между покупателями не менее 1,5 метра, обеспечение покупателей и персонала средствами индивидуальной защиты, возможность соблюдения противоэпидемических мероприятий.

При этом для рынков выходного дня должно соблюдаться расстояние между местами торговли не менее 3 метров.

Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что в Николаеве 50 рынков уже закрылись на карантин из-за распространения коронавируса, однако ещё 3 проигнорировали это требование и продолжают работать.