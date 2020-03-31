|Скорость ветра:
|3.6 м/с
|Восход солнца:
|06:32
|Заход солнца:
|19:20
|Температура завтра:
|+9 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:35
|Заход солнца:
|19:29
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.35 грн
|28.05 грн
|EUR
|30 грн
|30.9 грн
Министерство здравоохранения Украины разрешило функционирование зарегистрированных продовольственных рынков.
Это закреплено соответствующим постановлением главного государственного санитарного врача, подписанного 30 марта, передает «Интерфакс-Украина».
Согласно постановлению, местные власти должны будут обеспечить выполнение ряда условий, среди которых, в частности, нахождение на рынке не более одного посетителя на 20 квадраных метров площади, возможность обеспечения расстояния между покупателями не менее 1,5 метра, обеспечение покупателей и персонала средствами индивидуальной защиты, возможность соблюдения противоэпидемических мероприятий.
При этом для рынков выходного дня должно соблюдаться расстояние между местами торговли не менее 3 метров.
Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что в Николаеве 50 рынков уже закрылись на карантин из-за распространения коронавируса, однако ещё 3 проигнорировали это требование и продолжают работать.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
Министерство здравоохранения Украины разрешило функционирование зарегистрированных продовольственных рынков.
Это закреплено соответствующим постановлением главного государственного санитарного врача, подписанного 30 марта, передает «Интерфакс-Украина».
Согласно постановлению, местные власти должны будут обеспечить выполнение ряда условий, среди которых, в частности, нахождение на рынке не более одного посетителя на 20 квадраных метров площади, возможность обеспечения расстояния между покупателями не менее 1,5 метра, обеспечение покупателей и персонала средствами индивидуальной защиты, возможность соблюдения противоэпидемических мероприятий.
При этом для рынков выходного дня должно соблюдаться расстояние между местами торговли не менее 3 метров.
Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что в Николаеве 50 рынков уже закрылись на карантин из-за распространения коронавируса, однако ещё 3 проигнорировали это требование и продолжают работать.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа