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Министерство здравоохранения прогнозирует пиковый рост распространения коронавируса в Украине в ближайшее время, карантин предлагается усилить.
Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, пишет Униан.
— Мы будем предлагать и предлагаем более жесткий карантин. Мы будем предлагать ограничивать мобильность людей для того, чтобы планово и без больших нагрузок пройти пиковый рост больных коронавирусной болезнью, - сказал Виктор Ляшко.
По его словам, сейчас тщательно изучается ситуация в странах Европейского Союза.
— Мы прогнозируем, что в ближайшее время нас ожидает пиковый рост коронавирусной болезни на территории Украины. Поэтому мы и предлагаем жесткие меры. Поскольку наши расчеты показывают: проведением дополнительных мероприятий по изоляции и ограничению мобильности мы сможем значительно уменьшить количество критических случаев, мы можем значительно уменьшить количество летальных исходов вследствие коронавирусной болезни, - сказал Виктор Ляшко.
Ранее сообщалось, что правительство планирует усилить карантинные мероприятия в Украине путем ограничения времени пребывания людей на улице. Антон Геращенко 1 апреля сообщал, что пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается в период между 15 и 25 апреля.
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Министерство здравоохранения прогнозирует пиковый рост распространения коронавируса в Украине в ближайшее время, карантин предлагается усилить.
Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, пишет Униан.
— Мы будем предлагать и предлагаем более жесткий карантин. Мы будем предлагать ограничивать мобильность людей для того, чтобы планово и без больших нагрузок пройти пиковый рост больных коронавирусной болезнью, - сказал Виктор Ляшко.
По его словам, сейчас тщательно изучается ситуация в странах Европейского Союза.
— Мы прогнозируем, что в ближайшее время нас ожидает пиковый рост коронавирусной болезни на территории Украины. Поэтому мы и предлагаем жесткие меры. Поскольку наши расчеты показывают: проведением дополнительных мероприятий по изоляции и ограничению мобильности мы сможем значительно уменьшить количество критических случаев, мы можем значительно уменьшить количество летальных исходов вследствие коронавирусной болезни, - сказал Виктор Ляшко.
Ранее сообщалось, что правительство планирует усилить карантинные мероприятия в Украине путем ограничения времени пребывания людей на улице. Антон Геращенко 1 апреля сообщал, что пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается в период между 15 и 25 апреля.