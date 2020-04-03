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Американские производители сланцевой нефти начали агрессивную лоббистскую кампанию за введение санкций против Саудовской Аравии и России из-за обвала цен на нефть. Они призывают Белый дом вынудить эти страны снизить производство нефти и привлекли к этой работе экс-министра энергетики США Рика Перри.
Об этом сообщает Лига.
В частности, нефтяники требуют не допустить поставки саудовской нефти на принадлежащий Saudi Aramco крупнейший в США НПЗ Motiva в Порт Артуре.
Также они просят ввести пошлины на импортную нефть и отменить нормативный акт, который в ряде случаев делает транспортировку нефти на иностранных танкерах более выгодной.
Производители предлагают ввести новые санкции против российских энергетических компаний или отменить действующие, если РФ будет сотрудничать с США в вопросе нефти.
FT отмечает, что производство сланцевой нефти становится невыгодным, если цены падают ниже $50 за баррель. Инвесторы ожидают массовых банкротств в этом секторе, поэтому начали избавляться от облигаций некоторых американских нефтяных компаний.
Напомним, что секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко заявил, что до конца следующей недели медучреждения получат 12 тысяч единиц многоразовых защитных костюмов для врачей.
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Американские производители сланцевой нефти начали агрессивную лоббистскую кампанию за введение санкций против Саудовской Аравии и России из-за обвала цен на нефть. Они призывают Белый дом вынудить эти страны снизить производство нефти и привлекли к этой работе экс-министра энергетики США Рика Перри.
Об этом сообщает Лига.
В частности, нефтяники требуют не допустить поставки саудовской нефти на принадлежащий Saudi Aramco крупнейший в США НПЗ Motiva в Порт Артуре.
Также они просят ввести пошлины на импортную нефть и отменить нормативный акт, который в ряде случаев делает транспортировку нефти на иностранных танкерах более выгодной.
Производители предлагают ввести новые санкции против российских энергетических компаний или отменить действующие, если РФ будет сотрудничать с США в вопросе нефти.
FT отмечает, что производство сланцевой нефти становится невыгодным, если цены падают ниже $50 за баррель. Инвесторы ожидают массовых банкротств в этом секторе, поэтому начали избавляться от облигаций некоторых американских нефтяных компаний.
Напомним, что секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко заявил, что до конца следующей недели медучреждения получат 12 тысяч единиц многоразовых защитных костюмов для врачей.