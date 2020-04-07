Бизнес президента США Дональда Трампа потерял 1 миллиард долларов из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Как сообщается, оценка активов Трампа за последний месяц снизилась на 1 миллиард долларов из-за карантинных мер связанных с пандемией коронавируса. Так, состояние президента оценивали в 3,1 миллиарда долларов, но теперь эта цифра составляет 2,1 миллиарда долларов.

Оценка капитализации активов президента США велась на основе изменения цен акций в сегментах, в которых работают его компании.

С 1 по 18 марта акции нескольких девелоперских компаний включая Boston Properties и Vornado Realty Trust, подешевели в среднем на 37%.

Напомним, что белую перчатку легендарного музыканта Майкла Джексона продали на аукционе за 100 тысяч долларов.