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Бизнес президента США Дональда Трампа потерял 1 миллиард долларов из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Как сообщается, оценка активов Трампа за последний месяц снизилась на 1 миллиард долларов из-за карантинных мер связанных с пандемией коронавируса. Так, состояние президента оценивали в 3,1 миллиарда долларов, но теперь эта цифра составляет 2,1 миллиарда долларов.
Оценка капитализации активов президента США велась на основе изменения цен акций в сегментах, в которых работают его компании.
С 1 по 18 марта акции нескольких девелоперских компаний включая Boston Properties и Vornado Realty Trust, подешевели в среднем на 37%.
Напомним, что белую перчатку легендарного музыканта Майкла Джексона продали на аукционе за 100 тысяч долларов.
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Бизнес президента США Дональда Трампа потерял 1 миллиард долларов из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Как сообщается, оценка активов Трампа за последний месяц снизилась на 1 миллиард долларов из-за карантинных мер связанных с пандемией коронавируса. Так, состояние президента оценивали в 3,1 миллиарда долларов, но теперь эта цифра составляет 2,1 миллиарда долларов.
Оценка капитализации активов президента США велась на основе изменения цен акций в сегментах, в которых работают его компании.
С 1 по 18 марта акции нескольких девелоперских компаний включая Boston Properties и Vornado Realty Trust, подешевели в среднем на 37%.
Напомним, что белую перчатку легендарного музыканта Майкла Джексона продали на аукционе за 100 тысяч долларов.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь