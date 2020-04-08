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Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить больше 77 миллионов на текущий ремонт одесской трассы М-14 до 2021 года.
Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.
Согласно данным ресурса, САД объявила тендер на текущий мелкий ремонт автомобильной дороги общего пользования госзначения М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» (на Таганрог), км 129 + 025 - км 142 + 700 в Николаевской области.
Отмечается, что работы должны быть выполнены до 31 декабря 2021 года.
Подрядчик должен будет проводить холодное фрезерование асфальтобетонного покрытия, ремонтировать дорожное покрытие, демонтировать и проводить укрепление полос обочины, укрепление самих обочин, провести устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиком и выполнять прочие работы по ремонту.
Напомним, что проект бетонной трассы между Одессой и Херсоном предполагает строительство нового моста в Николаеве.
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Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить больше 77 миллионов на текущий ремонт одесской трассы М-14 до 2021 года.
Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.
Согласно данным ресурса, САД объявила тендер на текущий мелкий ремонт автомобильной дороги общего пользования госзначения М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» (на Таганрог), км 129 + 025 - км 142 + 700 в Николаевской области.
Отмечается, что работы должны быть выполнены до 31 декабря 2021 года.
Подрядчик должен будет проводить холодное фрезерование асфальтобетонного покрытия, ремонтировать дорожное покрытие, демонтировать и проводить укрепление полос обочины, укрепление самих обочин, провести устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиком и выполнять прочие работы по ремонту.
Напомним, что проект бетонной трассы между Одессой и Херсоном предполагает строительство нового моста в Николаеве.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь