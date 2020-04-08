Кабинет министров отменил обязательство субъектов хозяйствования, которые имеют полномочия экспортировать товары военного назначения, согласовывать внешние цены товаров военного предназначения и маркетинговую политику с государственным концерном «Укроборонпромом».

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, передает «Интерфакс-Украина».

Как пояснили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, указанные компании получат право полноценного самостоятельного выхода на внешние рынки без согласования цен и маркетинговой политики с государственным концерном.

Напомним, осенью 2019 года гендиректор концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичюс подписал приказ о новой редакции устава госкомпании «Укрспецэкспорт», которым фактически вернул контроль над ней.