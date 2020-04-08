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Кабинет министров отменил обязательство субъектов хозяйствования, которые имеют полномочия экспортировать товары военного назначения, согласовывать внешние цены товаров военного предназначения и маркетинговую политику с государственным концерном «Укроборонпромом».
Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, передает «Интерфакс-Украина».
Как пояснили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, указанные компании получат право полноценного самостоятельного выхода на внешние рынки без согласования цен и маркетинговой политики с государственным концерном.
Напомним, осенью 2019 года гендиректор концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичюс подписал приказ о новой редакции устава госкомпании «Укрспецэкспорт», которым фактически вернул контроль над ней.
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Кабинет министров отменил обязательство субъектов хозяйствования, которые имеют полномочия экспортировать товары военного назначения, согласовывать внешние цены товаров военного предназначения и маркетинговую политику с государственным концерном «Укроборонпромом».
Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, передает «Интерфакс-Украина».
Как пояснили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, указанные компании получат право полноценного самостоятельного выхода на внешние рынки без согласования цен и маркетинговой политики с государственным концерном.
Напомним, осенью 2019 года гендиректор концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичюс подписал приказ о новой редакции устава госкомпании «Укрспецэкспорт», которым фактически вернул контроль над ней.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь