|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|06:15
|Заход солнца:
|19:32
|Температура завтра:
|+22 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:16
|Заход солнца:
|19:43
|Температура завтра:
|+13 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.05 грн
|27.5 грн
|EUR
|29.25 грн
|29.9 грн
Нефть продолжает дорожать в четверг на новостях о сближении позиций нефтедобывающих стран и их готовности вместе снизить производство сырья, спрос на которое упал в условиях пандемии примерно на 30%.
Об этом сообщает Экономическая правда.
Издание, со ссылкой на официального представителя Минэнерго РФ сообщает, что Россия готова участвовать в сделке по сокращению нефтедобычи, однако объемы пока неизвестны.
Газета РБК подсчитала, что Россия может снизить добычу примерно на 14% от уровня первого квартала.
К 6:15 по Киеву фьючерсы на Brent растут на лондонской бирже ICE Futures на 1% к уровню закрытия и торгуются 33,13 доллар за баррель.
Фьючерсы на WTI выросли к этому времени в Нью-Йорке на 2,8% - до 25,79 доллар за баррель.
Ранее сообщалось, что фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник в ходе торгов упали в цене ниже 30 долларов за баррель, впервые с начала 2016 года.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
Нефть продолжает дорожать в четверг на новостях о сближении позиций нефтедобывающих стран и их готовности вместе снизить производство сырья, спрос на которое упал в условиях пандемии примерно на 30%.
Об этом сообщает Экономическая правда.
Издание, со ссылкой на официального представителя Минэнерго РФ сообщает, что Россия готова участвовать в сделке по сокращению нефтедобычи, однако объемы пока неизвестны.
Газета РБК подсчитала, что Россия может снизить добычу примерно на 14% от уровня первого квартала.
К 6:15 по Киеву фьючерсы на Brent растут на лондонской бирже ICE Futures на 1% к уровню закрытия и торгуются 33,13 доллар за баррель.
Фьючерсы на WTI выросли к этому времени в Нью-Йорке на 2,8% - до 25,79 доллар за баррель.
Ранее сообщалось, что фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник в ходе торгов упали в цене ниже 30 долларов за баррель, впервые с начала 2016 года.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь