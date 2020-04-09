Нефть продолжает дорожать в четверг на новостях о сближении позиций нефтедобывающих стран и их готовности вместе снизить производство сырья, спрос на которое упал в условиях пандемии примерно на 30%.

Об этом сообщает Экономическая правда.

Издание, со ссылкой на официального представителя Минэнерго РФ сообщает, что Россия готова участвовать в сделке по сокращению нефтедобычи, однако объемы пока неизвестны.

Газета РБК подсчитала, что Россия может снизить добычу примерно на 14% от уровня первого квартала.

К 6:15 по Киеву фьючерсы на Brent растут на лондонской бирже ICE Futures на 1% к уровню закрытия и торгуются 33,13 доллар за баррель.

Фьючерсы на WTI выросли к этому времени в Нью-Йорке на 2,8% - до 25,79 доллар за баррель.