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Коронавирус может лишить мировую экономику более 5 триллионов долларов роста в течение следующих двух лет.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оценку банков Уолл-Стрит.
Издание пишет, что даже при беспрецедентном уровне монетарных и фискальных стимулов валовой внутренний продукт вряд ли вернется к своему докризисному тренду по крайней мере до 2022 года.
Вместе с тем, экономисты JPMorgan Chase & Co. оценивают утраченный объем производства в 5,5 трлн или почти 8% ВВП к концу следующего года. Расходы только для развитых экономик будут аналогичны тем, которые наблюдались во время рецессий 2008-2009 и 1974-1975 годов.
Напомним, что пандемия коронавируса привела к приостановке экономической деятельности в США на 29%.
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Коронавирус может лишить мировую экономику более 5 триллионов долларов роста в течение следующих двух лет.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оценку банков Уолл-Стрит.
Издание пишет, что даже при беспрецедентном уровне монетарных и фискальных стимулов валовой внутренний продукт вряд ли вернется к своему докризисному тренду по крайней мере до 2022 года.
Вместе с тем, экономисты JPMorgan Chase & Co. оценивают утраченный объем производства в 5,5 трлн или почти 8% ВВП к концу следующего года. Расходы только для развитых экономик будут аналогичны тем, которые наблюдались во время рецессий 2008-2009 и 1974-1975 годов.
Напомним, что пандемия коронавируса привела к приостановке экономической деятельности в США на 29%.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь