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Согласно прогнозу Всемирного банка, по итогам 2020 года экономика Украины упадет на 3,5% по сравнению с предыдущим годом.
Соответствующий прогноз Всемирный банк опубликовал в экономическом обзоре Европы и Центральной Азии за весну 2020 года, который посвятили COVID-19, пишет hromadske.
Прогноз Всемирного банка основывается на том, что во второй половине 2020 года пандемия коронавируса пойдет на спад. В то же время, в случае, если ситуация с вирусом будет разворачиваться по другому сценарию, то и прогнозные данные Всемирного банка будут меняться.
Также Всемирный банк прогнозирует рост инфляции в Украине до 8,9% по итогам 2020 года, дефицит бюджета на уровне 4,9% от ВВП, размер государственного долга — 59% от ВВП.
Согласно прогнозу, экономическая ситуация должна значительно улучшиться уже в 2021 году: ВВП вырастет на 3%, инфляция составит 5%, дефицит бюджета вернется к уровню в 2,1% ВВП, а размер государственного долга должен сократиться до 55,4% ВВП.
Напомним, что пандемия коронавируса привела к приостановке экономической деятельности в США на 29%.
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Согласно прогнозу Всемирного банка, по итогам 2020 года экономика Украины упадет на 3,5% по сравнению с предыдущим годом.
Соответствующий прогноз Всемирный банк опубликовал в экономическом обзоре Европы и Центральной Азии за весну 2020 года, который посвятили COVID-19, пишет hromadske.
Прогноз Всемирного банка основывается на том, что во второй половине 2020 года пандемия коронавируса пойдет на спад. В то же время, в случае, если ситуация с вирусом будет разворачиваться по другому сценарию, то и прогнозные данные Всемирного банка будут меняться.
Также Всемирный банк прогнозирует рост инфляции в Украине до 8,9% по итогам 2020 года, дефицит бюджета на уровне 4,9% от ВВП, размер государственного долга — 59% от ВВП.
Согласно прогнозу, экономическая ситуация должна значительно улучшиться уже в 2021 году: ВВП вырастет на 3%, инфляция составит 5%, дефицит бюджета вернется к уровню в 2,1% ВВП, а размер государственного долга должен сократиться до 55,4% ВВП.
Напомним, что пандемия коронавируса привела к приостановке экономической деятельности в США на 29%.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь