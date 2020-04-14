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В понедельник Международный валютный фонд объявил о немедленном облегчении бремени задолженности для 25 беднейших стран, чтобы помочь им в борьбе с пандемией коронавируса.
Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, передает УНН.
— Сегодня я рада сообщить, что наш Исполнительный совет одобрил немедленное облегчение задолженности для 25 стран-членов МВФ в рамках обновленного Фонда сдерживания и облегчения бремени катастроф (CCRT), как часть мер Фонда, направленных на преодоление последствий пандемии COVID-19. Это представляется в виде грантов нашим бедным и наиболее уязвимым членам для покрытия их долговых обязательств перед МВФ на начальном этапе в течение следующих шести месяцев, - рассказала Кристалина Георгиева.
По ее словам, на сегодня Фонд может предоставить около 500 миллионов долларов в виде субсидий по обслуживанию долга.
Страны, которые получат помощь, это: Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Центральноафриканская Республика, Чад, Коморские Острова, Конго, ДРК, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гаити, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик. Непал, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне, Соломоновы Острова, Таджикистан, Того и Йемен.
Напомним, что во фракции «Слуга народа» большинство депутатов готовы проголосовать за «банковский» законопроект во втором чтении, сейчас обсуждаются сценарии ускорения его рассмотрения.
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В понедельник Международный валютный фонд объявил о немедленном облегчении бремени задолженности для 25 беднейших стран, чтобы помочь им в борьбе с пандемией коронавируса.
Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, передает УНН.
— Сегодня я рада сообщить, что наш Исполнительный совет одобрил немедленное облегчение задолженности для 25 стран-членов МВФ в рамках обновленного Фонда сдерживания и облегчения бремени катастроф (CCRT), как часть мер Фонда, направленных на преодоление последствий пандемии COVID-19. Это представляется в виде грантов нашим бедным и наиболее уязвимым членам для покрытия их долговых обязательств перед МВФ на начальном этапе в течение следующих шести месяцев, - рассказала Кристалина Георгиева.
По ее словам, на сегодня Фонд может предоставить около 500 миллионов долларов в виде субсидий по обслуживанию долга.
Страны, которые получат помощь, это: Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Центральноафриканская Республика, Чад, Коморские Острова, Конго, ДРК, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гаити, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик. Непал, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне, Соломоновы Острова, Таджикистан, Того и Йемен.
Напомним, что во фракции «Слуга народа» большинство депутатов готовы проголосовать за «банковский» законопроект во втором чтении, сейчас обсуждаются сценарии ускорения его рассмотрения.