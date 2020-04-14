Национальный банк Украины заверил, что первый месяц карантина банковская система пережила спокойно, на счетах населения в банках даже увеличились гривневые средства в сумме 11,6 миллиардов гривен.

Об этом сообщает УНН.

— Первый месяц карантинных мероприятий, введенных для борьбы с коронавирусом украинская экономика и банковская система прошли достаточно спокойно, потому что «готовили сани летом». В этот период мы вошли крепкими и выносливыми, - отметили в НБУ.

Следовательно, в НБУ назвали главные факты и выводы первой волны мирового кризиса, вызванного пандемией:

- гривневые средства на счетах населения в банках увеличились на 11,6 миллиардов до 341,4 миллиардов гривен с начала марта до 10 апреля (+4%). В иностранной валюте средства населения немного сократились на 182 миллионов долларов США до 9,8 миллиардов долларов США (-2%);

- в общем, кредитование ожидаемо начало замедляться. Кредитование населения пока растет темпами 27% в годовом измерении;

- инфляция в марте оставалась низкой - 2,3%. Правда, цены на отдельные товары росли быстрее - на мясо, овощи, крупы, лекарства, товары личного ухода;

- мы имеем в «казне» более 25 миллиардов долларов США. Это примерно столько же, сколько было в начале года. Объема достаточно для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке при необходимости.

Напомним, что согласно прогнозу Международного валютного фонда, по итогам 2020 года экономика Украины (валовой внутренний продукт) упадет на 7,7%.