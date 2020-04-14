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В Чернобыльской зоне отчуждения вследствие масштабных пожаров сгорели 30% туристических объектов.
Об этом заявил директор агентства «Чернобыль тур» Ярослав Емельяненко в эфире hromadske.
«Более 30% туристических локаций потеряно полностью и восстановлению не подлежат. Потому что мы показывали в многодневных турах старенькие советские базы отдыха... Потеряно весьма много сел полесских... Потерянные даже некоторые металлические локации», — сказал он.
По словам Ярослава Емельяненко, в общем пожар нанес серьезный удар для «туризма, наследия и истории».
«Будем сейчас разговаривать с администрацией. Часть локаций, вероятно, будем как-то пытаться воспроизвести, возможно даже с использованием даже современных технологий, как добавленная реальность. Потому что мы должны показать людям, приезжающим, по крайней мере, что здесь было», — добавил он.
В то же время, Ярослав Емельяненко отметил, что основные туристические локации не пострадали.
«Например, городок Чернобыль, режимный, в котором работают рабочие, городок Чернобыль-2 два, военный, где расположена радиолокационная станция... Город Припять, в нем буквально по границе прошел огонь», — отметил директор турагентства.
Напомним, по данным полиции, виновником пожара, который продолжается в Чернобыльской зоне и уничтожил почти 5 га Котовского лесничества, оказался 27-летний житель села Раговка Киевской области.
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В Чернобыльской зоне отчуждения вследствие масштабных пожаров сгорели 30% туристических объектов.
Об этом заявил директор агентства «Чернобыль тур» Ярослав Емельяненко в эфире hromadske.
«Более 30% туристических локаций потеряно полностью и восстановлению не подлежат. Потому что мы показывали в многодневных турах старенькие советские базы отдыха... Потеряно весьма много сел полесских... Потерянные даже некоторые металлические локации», — сказал он.
По словам Ярослава Емельяненко, в общем пожар нанес серьезный удар для «туризма, наследия и истории».
«Будем сейчас разговаривать с администрацией. Часть локаций, вероятно, будем как-то пытаться воспроизвести, возможно даже с использованием даже современных технологий, как добавленная реальность. Потому что мы должны показать людям, приезжающим, по крайней мере, что здесь было», — добавил он.
В то же время, Ярослав Емельяненко отметил, что основные туристические локации не пострадали.
«Например, городок Чернобыль, режимный, в котором работают рабочие, городок Чернобыль-2 два, военный, где расположена радиолокационная станция... Город Припять, в нем буквально по границе прошел огонь», — отметил директор турагентства.
Напомним, по данным полиции, виновником пожара, который продолжается в Чернобыльской зоне и уничтожил почти 5 га Котовского лесничества, оказался 27-летний житель села Раговка Киевской области.