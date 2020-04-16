С целью усиления позиций глобальной экономики, которая страдает от последствий пандемии COVID-19, а также для координации усилий национальных правительств Международный валютный фонд предложил Глобальную программу мер экономической политики (Global Policy Agenda).

Документ представила в среду, 15 апреля, во время пресс-конференции в Вашингтоне директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева, сообщает Укринформ.

— Особые времена требуют особых действий, и именно это представлено в нашей Глобальной программе мер экономической политики, — сказала Кристалина Георгиева.

В этом контексте она отметила, что Фонд выделяет три приоритета.

— Прежде всего это защита жизней, что означает финансирование систем здравоохранения, — отметила Кристалина Георгиева.

Она добавила, что без здорового населения невозможно иметь здоровую экономику. Поэтому важно обеспечить поставки медсредств для всех, в том числе для бедных стран, без лишних экспортных ограничений.

— Второе - поддержка средств для существования. Нужно, чтобы жизненно важные системы обеспечения домохозяйств и бизнеса продолжали существовать в период этих месяцев, — подчеркнула Кристалина Георгиева.

Она уточнила, что это включает работу кредитно-финансовых инструментов, в том числе денежных переводов, кредитных гарантий и корректировки условий займа.

Третий приоритет заключается в плановой подготовке к восстановлению.

— Работайте со специалистами в сфере здравоохранения, чтобы спланировать, когда лучше снова все открыть, но также будьте готовы к проведению налогово-бюджетного стимулирования, когда наступит время, и спрос сможет подняться и помочь экономике восстановиться, — отметила директор-распорядитель МВФ.

В то же время, по ее словам, правительствам всех стран стоит подумать над вызовами, которые придут вслед за преодолением пандемии.

— Речь идет об увеличении задолженности, банкротстве, безработице, растущем неравенстве. Следовательно, надо уже сейчас быть готовыми защищаться от этих вызовов, — отметила Кристалина Георгиева.

Для этого, по ее словам, нужно позаботиться о наиболее незащищенных слоях населения и наиболее уязвимых странах.

Напомним, МВФ прогнозирует падение экономики Украины на 7,7% в 2020 году.