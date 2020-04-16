Такие данные приводятся в электронной системе Государственной таможенной службы, передаёт Громадське.

За первые 3 месяца 2020 года общая сумма товаров, которые пересекли украино-российскую границу, достигла $1,86 миллиардов — это на $694,96 миллионов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экспорт в Россию сократился на 15% и составил $648,12 миллионов (против $766,38 миллионов в прошлом году), импорт из России сократился на треть — с $1,79 миллиардов до 1,22 миллиардов. Сейчас Украина «теряет» на торговле с Россией $569,42 миллионов. В 2019 году отрицательное сальдо торгового баланса составляло более $1 миллиардов.

Большинство импорта из России составляет топливо, нефть и уголь ($769 миллионов от начала 2020 года). Больше всего экспортируют в Россию украинские продукты неорганической химии, черные металлы, котлы и железнодорожное оборудование.

Напомним, что в течение ближайших нескольких месяцев может вдвое увеличиться количество людей, страдающих от голода по всему миру. На это повлияет пандемия коронавируса и падение мировой торговли.