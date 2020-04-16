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Еврокомиссия объявила о выделении 13 миллионов евро для оказания гуманитарной помощи населению Украины, которое больше всего страдает от конфликта на Востоке.
Об этом сообщает Укринформ.
— В то время когда конфликт на Востоке Украины вошел в седьмой год, Еврокомиссия объявила сегодня о выделении 13 миллионов евро для людей, которые больше всего страдают от продолжающегося насилия. В то же время, гуманитарные проекты за финансирование ЕС также помогут в решении проблем вокруг вспышки коронавируса, - говорится в сообщении.
Как отметил по этому поводу еврокомиссар по вопросам кризисного менеджмента Янез Ленарчич, помощь ЕС предназначена уязвимым категориям населения, людям, которые истощены шестью годами конфликта, получить доступ к базовым услугам, включая здравоохранение и водоснабжение.
— Доступ к таким услугам даже более важен во время вспышки коронавируса. ЕС поддерживает людей, нуждающихся в помощи, с обеих сторон контактной линии, - отметил он.
Отмечается, что Евросоюз поможет в восстановлении поврежденных зданий, в частности школ и больниц, а также в предоставлении базовых услуг, таких как образование и водоснабжение. Вся гуманитарная помощь ЕС будет направлена через каналы агентств ООН, неправительственные организации и Международный комитет Красного Креста.
— Евросоюз последовательно призывает к предоставлению беспрепятственного доступа гуманитарных организаций для оказания гуманитарной поддержки на местах во временно неподконтрольных правительству районах, - отмечают в ЕК.
По данным Еврокомиссии, с марта 2014 года конфликт на Востоке Украины затронул более 5,2 миллиона человек, из которых по крайней мере 3,5 миллиона нуждаются в гуманитарной помощи. Эти потребности постоянно растут вследствие экономической уязвимости населения, страдающего от конфликта, преимущественно на неподконтрольных правительству Украины территориях.
— Обстрелы препятствуют предоставлению важных услуг, таких как водо- и электроснабжение, вдоль контактной линии. Украина является пятой страной в мире по количеству гражданских жертв в результате подрывов на минах и неразорвавшихся боеприпасах, - говорится в сообщении.
Напомним, что в рамках обмена пленными между Украиной и ЛДНР, домой вернулись 20 украинцев.
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Еврокомиссия объявила о выделении 13 миллионов евро для оказания гуманитарной помощи населению Украины, которое больше всего страдает от конфликта на Востоке.
Об этом сообщает Укринформ.
— В то время когда конфликт на Востоке Украины вошел в седьмой год, Еврокомиссия объявила сегодня о выделении 13 миллионов евро для людей, которые больше всего страдают от продолжающегося насилия. В то же время, гуманитарные проекты за финансирование ЕС также помогут в решении проблем вокруг вспышки коронавируса, - говорится в сообщении.
Как отметил по этому поводу еврокомиссар по вопросам кризисного менеджмента Янез Ленарчич, помощь ЕС предназначена уязвимым категориям населения, людям, которые истощены шестью годами конфликта, получить доступ к базовым услугам, включая здравоохранение и водоснабжение.
— Доступ к таким услугам даже более важен во время вспышки коронавируса. ЕС поддерживает людей, нуждающихся в помощи, с обеих сторон контактной линии, - отметил он.
Отмечается, что Евросоюз поможет в восстановлении поврежденных зданий, в частности школ и больниц, а также в предоставлении базовых услуг, таких как образование и водоснабжение. Вся гуманитарная помощь ЕС будет направлена через каналы агентств ООН, неправительственные организации и Международный комитет Красного Креста.
— Евросоюз последовательно призывает к предоставлению беспрепятственного доступа гуманитарных организаций для оказания гуманитарной поддержки на местах во временно неподконтрольных правительству районах, - отмечают в ЕК.
По данным Еврокомиссии, с марта 2014 года конфликт на Востоке Украины затронул более 5,2 миллиона человек, из которых по крайней мере 3,5 миллиона нуждаются в гуманитарной помощи. Эти потребности постоянно растут вследствие экономической уязвимости населения, страдающего от конфликта, преимущественно на неподконтрольных правительству Украины территориях.
— Обстрелы препятствуют предоставлению важных услуг, таких как водо- и электроснабжение, вдоль контактной линии. Украина является пятой страной в мире по количеству гражданских жертв в результате подрывов на минах и неразорвавшихся боеприпасах, - говорится в сообщении.
Напомним, что в рамках обмена пленными между Украиной и ЛДНР, домой вернулись 20 украинцев.