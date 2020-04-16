Эффект от глобального экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной болезни, будет ощущаться в мире до 2025 года — и это оптимистичный сценарий.

Об этом рассказал заместитель исполнительного директора МВФ от Украины Владислав Рашкован на онлайн-конференции, организованной компанией «Делойт», передает УНН.

«На прошлой неделе руководительница МВФ сообщила, что этот кризис такой, которого не было раньше, и с ней уже согласны многие эксперты. Во вторник вышли обновленные прогнозы МВФ. Во-первых, неопределенность относительно самого кризиса, его глубины и продолжительности. Многое зависит от эпидемиологии и эффективности мер сдерживания, а также от разработки вакцины, скорость которой достаточно сложно предсказать», — сказал Владислав Рашкован.

По его словам, в прогнозе фонд исходит из предположения, что для большинства стран мира пик пандемии случится во ІІ квартале года.

«И еще один важный фактор базового сценария — что следующего «шока» эпидемии не будет», — добавил он.

Заместитель исполнительного директора МВФ в то же время заявил, что считает этот базовый сценарий оптимистичным.

«В одной из презентаций руководство Фонда сказало, что эффект кризиса будет ощущаться и до 2025 года, не меньше. И это все — в базовом сценарии. В менее оптимистичном суенарии, если пандемию не удастся сдержать во втором полугодии, глобальная экономика может снизиться до −6%, а в случае перехода «шоков» пандемии на 2021 год падение глобальной экономики в 2021 году может составить еще на 8%», — отметил Владислав Рашкован.

Напомним, в Торгово-промышленной палате рассказали, что за время карантина количество безработных в Украине увеличилось уже более чем на миллион.