Глава золотодобывающей компании Newmont Corp. Тома Палмера заявил, что золото может подорожать до рекордных 2 тысяч долларов за унцию на фоне мер по ограничению негативных последствий пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Экономическая правда.

— Уровень стимулов, поступающих в мировую экономику, безусловно, лежит в основе более высоких цен на золото на долгосрочную перспективу. Золото, скорее всего, будет торговаться в диапазоне от 1500 до 1750 долларов за унцию в течение следующих двух-пяти лет, - добавил Тома Палмер.