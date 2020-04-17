|Скорость ветра:
|3.5 м/с
|Восход солнца:
|06:00
|Заход солнца:
|19:43
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|05:59
|Заход солнца:
|19:56
|Температура завтра:
|+12 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.9 грн
|27.35 грн
|EUR
|29 грн
|29.77 грн
Глава золотодобывающей компании Newmont Corp. Тома Палмера заявил, что золото может подорожать до рекордных 2 тысяч долларов за унцию на фоне мер по ограничению негативных последствий пандемии коронавируса.
Об этом сообщает Экономическая правда.
— Уровень стимулов, поступающих в мировую экономику, безусловно, лежит в основе более высоких цен на золото на долгосрочную перспективу. Золото, скорее всего, будет торговаться в диапазоне от 1500 до 1750 долларов за унцию в течение следующих двух-пяти лет, - добавил Тома Палмер.
|
Феномен безпорадностіСтанислав Мартиросов
|
Аналитика онлайн продаж по категориям товаров 2019-2020 (e-commerce)Евгений Василенко
|
Вчера мы призвали — сегодня СБУ уже делает!Татьяна Кравчук
Глава золотодобывающей компании Newmont Corp. Тома Палмера заявил, что золото может подорожать до рекордных 2 тысяч долларов за унцию на фоне мер по ограничению негативных последствий пандемии коронавируса.
Об этом сообщает Экономическая правда.
— Уровень стимулов, поступающих в мировую экономику, безусловно, лежит в основе более высоких цен на золото на долгосрочную перспективу. Золото, скорее всего, будет торговаться в диапазоне от 1500 до 1750 долларов за унцию в течение следующих двух-пяти лет, - добавил Тома Палмер.