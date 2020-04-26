Власти Соединенных Штатов Америки рассматривает май как период для постепенного запуска экономики страны после карантина, введенного из-за коронавируса COVID-19.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЭнани, пишет РБК-Украина.

По ее словам, в большинстве штатов США наблюдается устойчивое снижение заболеваемости COVID-19.

— Это действительно выглядит так. Только 16 штатов отложили планы относительно перезапуска (экономики - ред.). Остальные 34 штаты заявляют, что планируют сделать это в ближайшее время, - сказала МакЭнани.

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что всего в 46 штатах наблюдается уменьшение количества людей с симптомами болезни, как у COVID-19.

В США зафиксировали более 50 тысяч летальных исходов в результате осложнений от коронавируса. Треть умерших в штатах составляют жители Нью-Йорка (16 388 человек).

Напомним, Правительство разработало план выхода Украины из карантина, связанного с эпидемией коронавирусного заболевания.