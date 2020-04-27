Управление капитального строительства Николаевского городского совета собирается потратить почти 5 миллионов гривен на капремонт городской больницы №1 под размещение ангиографического оборудования. Начальница управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай заявляла, что надеется, что купленный ангиограф начнет работать с 1 июля.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Как известно, ангиограф был приобретен за счет средств бюджета Николаева и субвенции из государственного бюджета Украины в декабре 2019 года. Общая стоимость аппарата составила 23 миллиона гривен, из них 17,8 миллионов - деньги городского бюджета Николаева. 23 декабря 2019 года аппарат доставили в Николаевскую городскую больницу №1.

Управление капстроителства 27 апреля объявило торги на капитальный ремонт помещения «Городской больницы №1» под размещение ангиографического оборудования с ожидаемой стоимостью 4 миллиона 937 тысяч 17 гривен.

Отмечается, что подрядчик должен будет провести ряд работ, среди которых: общестроительные работы, сантехнические работы, устройство водоснабжения, отопления, вентиляции и электроосвещения, демонтаж оконных коробок, устройство новых окон, работы с фундаментом, усиление перекрытий, устройство пола и прочие строительные работы.

Работы должны быть выполнены до 20 декабря 2020 года. Конечный срок подачи тендерных предложений до 13 мая 2020 года.

Ранее сообщалось, что Николаевская областная клиническая больница купила за 19,5 миллиона гривен компьютерный томограф у фирмы, которую уличили в продаже медтехники по завышенной цене.