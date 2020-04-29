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Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, сообщил, что сократит персонал и уменьшит объем производства на фоне пандемии коронавируса.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Компания сократит производство лайнеров 787 в два раза — до семи самолетов в месяц — к 2022 году и возобновит производство самолетов 737 MAX в небольшом объеме в текущем году, а к 2021 году увеличит его до 31 самолетов в месяц.
Boeing планировала производить примерно в два раза больше лайнеров 737 MAX до того, как регуляторы запретили их эксплуатацию в марте 2019 года в связи с двумя катастрофами.
Также компания сокращает объем производства самолетов Boeing 777.
Boeing планирует сократить 10% персонала. По состоянию на 1 января в компании работали 161 тыс. человек.
«Пандемия коронавируса наносит нашему бизнесу тяжелый удар, сказываясь на спросе со стороны авиакомпаний, непрерывности производства, а также стабильности цепи поставок», — сообщил главный исполнительный директор Boeing Дэвид Кэлхун в письме сотрудникам.
Европейский аэрокосмический концерн Airbus SE в начале апреля также принял решение о сокращении производства. Компания сообщила, что уменьшит выпуск самолетов на треть на фоне ограничения международных перелетов в связи с пандемией коронавируса.
Акции Boeing в ходе торгов в среду дорожают на 8,4%.
Ранее сообщалось, что выручка авиакомпаний из-за кризиса, связанного с COVID-19, в 2020 году снизится на 55% или 314 миллиарда по сравнению с показателем 2019 года.
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Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, сообщил, что сократит персонал и уменьшит объем производства на фоне пандемии коронавируса.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Компания сократит производство лайнеров 787 в два раза — до семи самолетов в месяц — к 2022 году и возобновит производство самолетов 737 MAX в небольшом объеме в текущем году, а к 2021 году увеличит его до 31 самолетов в месяц.
Boeing планировала производить примерно в два раза больше лайнеров 737 MAX до того, как регуляторы запретили их эксплуатацию в марте 2019 года в связи с двумя катастрофами.
Также компания сокращает объем производства самолетов Boeing 777.
Boeing планирует сократить 10% персонала. По состоянию на 1 января в компании работали 161 тыс. человек.
«Пандемия коронавируса наносит нашему бизнесу тяжелый удар, сказываясь на спросе со стороны авиакомпаний, непрерывности производства, а также стабильности цепи поставок», — сообщил главный исполнительный директор Boeing Дэвид Кэлхун в письме сотрудникам.
Европейский аэрокосмический концерн Airbus SE в начале апреля также принял решение о сокращении производства. Компания сообщила, что уменьшит выпуск самолетов на треть на фоне ограничения международных перелетов в связи с пандемией коронавируса.
Акции Boeing в ходе торгов в среду дорожают на 8,4%.
Ранее сообщалось, что выручка авиакомпаний из-за кризиса, связанного с COVID-19, в 2020 году снизится на 55% или 314 миллиарда по сравнению с показателем 2019 года.