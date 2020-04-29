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Вильнюс предлагает ресторанам размещать летние площадки в общественных пространствах города, чтобы они могли скорее возобновить работу.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на западные СМИ.
Вильнюс предложил владельцам ресторанов и кафе разместить «летние площадки» в 18 общественных пространствах города. Это позволит ресторанному бизнесу скорее возобновить работату после карантина, уменьшая при этом риск распространения вируса — благодаря дистанции и открытому пространству.
На этой неделе в Литве начали восстанавливать работу почти все магазины, парикмахерские, а также заведения общественного питания, у которых есть летние площадки. При этом, между столиками нужно обеспечивать дистанцию минимум 2 метра.
При таких условиях, многие кафе, расположенные в исторической части города с ее узкими улочками, не могли бы выставить на летнюю площадку больше нескольких столов. Именно этим обусловлено предложение мэрии Вильнюса.
«Площади и улицы к вашим услугам — прилегающие кафе могут в этом сезоне бесплатно разместить там свои столики и, таким образом, работать во время карантина», — заявил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.
о его словам, общественная безопасность остается для города безоговорочным приоритетом, но такая мера позволит учреждениям быстрее «восстановить работу, сохранить рабочие места и оставлять Вильнюс живым».
На предложение мэрии согласились уже более 160 ресторанов. Сейчас им предложили 18 общественных пространств города, в дальнейшем этот список будут расширять.
С начала эпидемии, в Литве зарегистрировали 1344 подтвержденных случая коронавируса, 44 больных умерли.
Напомним, с 11 мая в Николаеве могут начать работать открытые площадки, а именно кафе и рестораны.
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Вильнюс предлагает ресторанам размещать летние площадки в общественных пространствах города, чтобы они могли скорее возобновить работу.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на западные СМИ.
Вильнюс предложил владельцам ресторанов и кафе разместить «летние площадки» в 18 общественных пространствах города. Это позволит ресторанному бизнесу скорее возобновить работату после карантина, уменьшая при этом риск распространения вируса — благодаря дистанции и открытому пространству.
На этой неделе в Литве начали восстанавливать работу почти все магазины, парикмахерские, а также заведения общественного питания, у которых есть летние площадки. При этом, между столиками нужно обеспечивать дистанцию минимум 2 метра.
При таких условиях, многие кафе, расположенные в исторической части города с ее узкими улочками, не могли бы выставить на летнюю площадку больше нескольких столов. Именно этим обусловлено предложение мэрии Вильнюса.
«Площади и улицы к вашим услугам — прилегающие кафе могут в этом сезоне бесплатно разместить там свои столики и, таким образом, работать во время карантина», — заявил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.
о его словам, общественная безопасность остается для города безоговорочным приоритетом, но такая мера позволит учреждениям быстрее «восстановить работу, сохранить рабочие места и оставлять Вильнюс живым».
На предложение мэрии согласились уже более 160 ресторанов. Сейчас им предложили 18 общественных пространств города, в дальнейшем этот список будут расширять.
С начала эпидемии, в Литве зарегистрировали 1344 подтвержденных случая коронавируса, 44 больных умерли.
Напомним, с 11 мая в Николаеве могут начать работать открытые площадки, а именно кафе и рестораны.