В I квартале ВВП США уменьшился на 4,8%. Это наибольшее падение за последнее десятилетие - от финансового кризиса 2008 года.

Об этом пишет ВВС.

К началу кризиса, связанного с коронавирусом, ожидалось, что в 2020 году американская экономика должна вырасти на 2%.

Так же быстро ухудшаются показатели бизнес-деятельности и потребительские настроения.

Однако во втором квартале падение может быть еще большим, ведь данные за январь-март, фактически, не учитывают последствия карантина, введенных через распространение коронавируса.

Некоторые эксперты не исключают, что к июлю падение может ускориться до 30%.

Во время карантина больше 26 миллионов американцев остались без работы.