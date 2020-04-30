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В I квартале ВВП США уменьшился на 4,8%. Это наибольшее падение за последнее десятилетие - от финансового кризиса 2008 года.
Об этом пишет ВВС.
К началу кризиса, связанного с коронавирусом, ожидалось, что в 2020 году американская экономика должна вырасти на 2%.
Так же быстро ухудшаются показатели бизнес-деятельности и потребительские настроения.
Однако во втором квартале падение может быть еще большим, ведь данные за январь-март, фактически, не учитывают последствия карантина, введенных через распространение коронавируса.
Некоторые эксперты не исключают, что к июлю падение может ускориться до 30%.
Во время карантина больше 26 миллионов американцев остались без работы.
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В I квартале ВВП США уменьшился на 4,8%. Это наибольшее падение за последнее десятилетие - от финансового кризиса 2008 года.
Об этом пишет ВВС.
К началу кризиса, связанного с коронавирусом, ожидалось, что в 2020 году американская экономика должна вырасти на 2%.
Так же быстро ухудшаются показатели бизнес-деятельности и потребительские настроения.
Однако во втором квартале падение может быть еще большим, ведь данные за январь-март, фактически, не учитывают последствия карантина, введенных через распространение коронавируса.
Некоторые эксперты не исключают, что к июлю падение может ускориться до 30%.
Во время карантина больше 26 миллионов американцев остались без работы.