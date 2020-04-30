|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|05:37
|Заход солнца:
|20:01
|Температура завтра:
|+20 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:34
|Заход солнца:
|20:16
|Температура завтра:
|+17 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.75 грн
|27.15 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.5 грн
В целях диверсификации поставок нефти в Беларусь в 2020-2023 годах в республике будет реализован инвестиционный проект по строительству магистрального нефтепровода «Гомель-Горки».
Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, передаёт Интерфакс-Украина.
Соответствующее распоряжение президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 29 апреля.
— Заказчиком по проектированию и строительству нефтепровода определено ОАО «Гомельтранснефть Дружба», генеральной проектной и генеральной подрядной организацией - производственное объединение «Белоруснефть», - говорится сообщении.
Органам государственного и местного управления поручено оказывать содействие заказчику в строительстве объекта и при необходимости принимать иные меры по реализации распоряжения.
Напомним, что Украина может воспользоваться ситуацией на мировом рынке нефти и зарабатывать на хранении топлива $1-3 миллионов в месяц, предоставляя свою систему.
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?Станислав Мартиросов
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
В целях диверсификации поставок нефти в Беларусь в 2020-2023 годах в республике будет реализован инвестиционный проект по строительству магистрального нефтепровода «Гомель-Горки».
Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, передаёт Интерфакс-Украина.
Соответствующее распоряжение президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 29 апреля.
— Заказчиком по проектированию и строительству нефтепровода определено ОАО «Гомельтранснефть Дружба», генеральной проектной и генеральной подрядной организацией - производственное объединение «Белоруснефть», - говорится сообщении.
Органам государственного и местного управления поручено оказывать содействие заказчику в строительстве объекта и при необходимости принимать иные меры по реализации распоряжения.
Напомним, что Украина может воспользоваться ситуацией на мировом рынке нефти и зарабатывать на хранении топлива $1-3 миллионов в месяц, предоставляя свою систему.