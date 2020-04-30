В целях диверсификации поставок нефти в Беларусь в 2020-2023 годах в республике будет реализован инвестиционный проект по строительству магистрального нефтепровода «Гомель-Горки».

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, передаёт Интерфакс-Украина.

Соответствующее распоряжение президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 29 апреля.

— Заказчиком по проектированию и строительству нефтепровода определено ОАО «Гомельтранснефть Дружба», генеральной проектной и генеральной подрядной организацией - производственное объединение «Белоруснефть», - говорится сообщении.

Органам государственного и местного управления поручено оказывать содействие заказчику в строительстве объекта и при необходимости принимать иные меры по реализации распоряжения.

Напомним, что Украина может воспользоваться ситуацией на мировом рынке нефти и зарабатывать на хранении топлива $1-3 миллионов в месяц, предоставляя свою систему.