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На утренних торгов 30 апреля цены на нефть продолжили рост на фоне данных о замедлении темпов роста излишков нефти в США.
Об этом сообщает Экономическая правда.
Отмечается, что спрос на бензин, взорванный ограничениями из-за коронавирус, начинает увеличиваться.
По состоянию на 8:49 по Киеву стоимость барреля июльской нефти Brent составляла 26,29 долларов (+ 8,5%), а баррель июньской нефти WTI торговался по 17,30 долларов (14,87%)
При этом, предыдущие торги завершились на уровне 24,23 и 15,06 долларов соответственно.
По состоянию на 10:37 по Киеву баррель июньской нефти WTI торговался по 17,07 долларов, а баррель июльской нефти Brent - по 25,84 долларов.
Напомним, что в целях диверсификации поставок нефти в Беларусь в 2020-2023 годах в республике будет реализован инвестиционный проект по строительству магистрального нефтепровода «Гомель-Горки».
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На утренних торгов 30 апреля цены на нефть продолжили рост на фоне данных о замедлении темпов роста излишков нефти в США.
Об этом сообщает Экономическая правда.
Отмечается, что спрос на бензин, взорванный ограничениями из-за коронавирус, начинает увеличиваться.
По состоянию на 8:49 по Киеву стоимость барреля июльской нефти Brent составляла 26,29 долларов (+ 8,5%), а баррель июньской нефти WTI торговался по 17,30 долларов (14,87%)
При этом, предыдущие торги завершились на уровне 24,23 и 15,06 долларов соответственно.
По состоянию на 10:37 по Киеву баррель июньской нефти WTI торговался по 17,07 долларов, а баррель июльской нефти Brent - по 25,84 долларов.
Напомним, что в целях диверсификации поставок нефти в Беларусь в 2020-2023 годах в республике будет реализован инвестиционный проект по строительству магистрального нефтепровода «Гомель-Горки».