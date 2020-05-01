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Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в пятницу утром в ходе торгов выросли в цене до 26,61 доллара за баррель.
Об этом сообщает УНН.
По данным издания по состоянию на 9:00, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,49%.
При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 18,91 доллара за баррель, прибавив 0,37%.
Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил «черный понедельник» - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.
Напомним, что на утренних торгов 30 апреля цены на нефть продолжили рост на фоне данных о замедлении темпов роста излишков нефти в США.
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Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в пятницу утром в ходе торгов выросли в цене до 26,61 доллара за баррель.
Об этом сообщает УНН.
По данным издания по состоянию на 9:00, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,49%.
При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 18,91 доллара за баррель, прибавив 0,37%.
Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил «черный понедельник» - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.
Напомним, что на утренних торгов 30 апреля цены на нефть продолжили рост на фоне данных о замедлении темпов роста излишков нефти в США.