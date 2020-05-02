Акции производителя электрокаров Tesla потеряли в своей цене более 10% после того, как основатель компании Илон Маск назвал цены на них слишком высокими.

Об этом сообщает Financial Times.

Tesla stock price is too high imo — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

— Акции Tesla слишком дорогие. ИМХО, — написал Илон Маск.

После этого акции компании на биржах начали падать, подешевев в итоге более чем на 10%.

Обвал цены на акции в общей сложности снизил цену компании на 14 миллиардов долларов.

Напомним, в январе состояние основателя компании Tesla Илона Маска всего за час выросло на $2,3 миллиарда благодаря росту в цене акций компании.