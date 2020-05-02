|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:34
|Заход солнца:
|20:04
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:30
|Заход солнца:
|20:20
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.75 грн
|27.2 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.7 грн
Акции производителя электрокаров Tesla потеряли в своей цене более 10% после того, как основатель компании Илон Маск назвал цены на них слишком высокими.
Об этом сообщает Financial Times.
Tesla stock price is too high imo— Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020
— Акции Tesla слишком дорогие. ИМХО, — написал Илон Маск.
После этого акции компании на биржах начали падать, подешевев в итоге более чем на 10%.
Обвал цены на акции в общей сложности снизил цену компании на 14 миллиардов долларов.
Напомним, в январе состояние основателя компании Tesla Илона Маска всего за час выросло на $2,3 миллиарда благодаря росту в цене акций компании.
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?Станислав Мартиросов
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
Акции производителя электрокаров Tesla потеряли в своей цене более 10% после того, как основатель компании Илон Маск назвал цены на них слишком высокими.
Об этом сообщает Financial Times.
Tesla stock price is too high imo— Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020
— Акции Tesla слишком дорогие. ИМХО, — написал Илон Маск.
После этого акции компании на биржах начали падать, подешевев в итоге более чем на 10%.
Обвал цены на акции в общей сложности снизил цену компании на 14 миллиардов долларов.
Напомним, в январе состояние основателя компании Tesla Илона Маска всего за час выросло на $2,3 миллиарда благодаря росту в цене акций компании.