Директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна заявил, что КП необходимо 80 миллионов гривен для окончания постройки системы посадки.

Об этом он рассказал в интервью изданию «Мой Город».

Также по его словам, аэропорту нужно ещё 43 миллиона гривен для строительства новой системы светосигнального оборудования, однако в этом году финансирование КП урезали.

— Хотя на этот год финансирование урезали, 46 миллионов предусмотрено из Фонда регионального развития, хотя нам нужно для окончания системы посадки 80 миллионов, и она в этом году должны быть закончена. Нам нужно 43 миллиона для строительства новой системы светосигнального оборудования. Мы сегодня делаем там корректировку проекта, у нас есть подрядчик, который выиграл в позапрошлом году, к работе можно приступить, но нет финансирования, - рассказал Федор Барна.

Ранее Государственная авиационная служба Украина незаконно продлила эксплуатацию устаревших советских систем посадки в «Николаевском международном аэропорту».

Напомним, что КП «Николаевский международный аэропорт» Николаевского областного совета 21 декабря заключило соглашение с ООО «ГарантКомплексБуд» о реконструкции и техническом переоснащении радиотехнических средств посадки за 125 миллионов гривен. У фирмы на момент заключения сделки не было необходимой строительной лицензии.