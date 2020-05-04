Об этом сообщает Громадське со ссылой на отчет Нацбанка.

— Самое сильное потрясение украинская экономика испытает во II квартале 2020 года. По прогнозу НБУ, в апреле-июне экономика сократится на 11% в годовом исчислении, уровень безработицы вырастет примерно до 12% в сезонно скорректированном выражении, а рост зарплат приостановится, - сообщают в Нацбанке.

Там ожидают, что восстановление экономики начнется уже во втором полугодии 2020 года, с июля, однако проходить оно будет неравномерно в разрезе секторов экономики.

— В частности от введения внутреннего карантина больше всего потеряют сектор услуг, розничная торговля, транспорт. После окончания карантина эти сектора частично восстановятся, однако все еще будут страдать от медленного восстановления доходов населения. Туризм и связанные с ним авиационные услуги полноценно возобновятся только в следующем году, - прогнозируют в Нацбанке.

Ключевые экспортные отрасли Украины также пострадают от карантина. Объемы производства и экспорта металлургии сократятся из-за падения спроса на металлургическую продукцию, а экспорт зерновых — из-за меньшего урожая, обусловленного плохой погодой.

— Вместе с восстановлением экономики в 2021 году заработные платы снова будут расти, а уровень безработицы постепенно вернется к докризисным 8-9%, - говорится в прогнозе.

Напомним, представитель МВФ заявил, что Украине необходимо обеспечить ежегодный экономический рост ВВП на 6% в течение 20 лет, чтобы достичь сегодняшнего уровня Польши. Частичные реформы и рост средним темпом в 4% решат эту задачу только наполовину.